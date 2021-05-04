الهيئة السعودية للمقاولين تعلن فتح باب قبول طلب الترشح للعضوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، فتح باب قبول طلب الترشح للعضوية، وذلك بناءً على قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، القاضي بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين للدورة الثالثة (2021 ــ 2024م).

فتح باب قبول طلب الترشح

وأكدت اللجنة أن فتح باب قبول طلب الترشح للعضوية اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 /10/ 1442هـ، إلى نهاية يوم الثلاثاء 13 / /10 1442هـ.

وأوضحت اللجنة أن على من يرشح نفسه يجب أن تكون لديه الشروط والضوابط التالية: إيداع طلب الترشيح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح مع إرفاق السيرة الذاتية، وأن يكون المترشح عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تكون عضويته سارية المفعول قبل تاريخ إعلان قبول طلبات الترشح، ولم يسبق له أن شارك في عضوية المجلس مرتين، وألا يكون من العاملين في الهيئة، وأن يكون المترشح مالكاً أو مديراً للمؤسسة، أو رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أحد نوابه أو مديرها بموجب تفويض من المؤسسة / الشركة يوضح المنصب ومصدق عليه من إحدى الغرف التجارية، وفي حال الشركات المختلطة أن يكون سعودياً حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل من جهة معترف بها في المملكة، كما يجب أن يقدم التزاماً ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

طريقة استقبال الطلبات

ويسر لجنة الإشراف على الانتخابات دعوة المقاولين الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط المشار إليها أعلاه أن يتقدموا بطلباتهم إلى اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني : muqawil.org ، وللاستفسار يمكن الاتصال على جوال اللجنة رقم ( 0569836349 ) وكذلك عبر الإيميل/ [email protected]، علماً بأن استقبال الطلبات عبر الموقع متاح على مدار الساعة خلال الفترة المحددة أعلاه.



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