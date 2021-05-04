معرفة شروط دخول الحرم المكي وكيفية استخراج تصريح عبر تطبيق اعتمرنا

قامت المملكة العربية السعودية، وفي ظل أزمة انتشار عدوى كورونا المستجد، بوضع عدد من شروط دخول الحرم المكي، والتي يجب توافرها لدى المتقدمين لاستخراج تصريح زيارة الحرم المكي لأداء العمرة، وحرصت وزارة الحج بالمملكة، على إعلان الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للحصول على تصريح دخول الحرم المكي، والتي يتم تطبيقها على الجميع من المتقدمين للحصول على التصريح، والذي يمكن التقديم عليه من خلال تطبيق اعتمرنا للهاتف المحمول.

شروط دخول الحرم المكي

قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للحصول على تصريح زيارة الحرم المكي من تطبيق اعتمرنا، الذي تم إطلاقه من قبل الجهات المسؤولة بالمملكة لهذا الغرض، ومن أبرز الشروط التي تم إعلانها الآتي:

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يجب أن يكون المتقدم للحصول على التصريح قد تلقي أي من أنواع لقاحات كورونا المتوفرة بالمملكة، على أن يكون قد حصل على الجرعتين وانتقل تصنيفه بتطبيق توكلنا إلى محصن.

أن يقوم المتقدم بالتسجيل على تطبيق توكلنا، ليتمكن من خلاله من عرض الحالة الصحية له.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المعتمر 18 سنة

أن يكون الحد الأقصى لعمر المعتمر 65 سنة

أن يتمكن من الحصول على التصريح المطلوب من تطبيق اعتمرنا.

طريقة الحصول على تصريح اعتمرنا

تتيح وزارة الحج والعمرة للأفراد من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، إمكانية استخراج تصريح لأداء العمرة، من خلال تطبيق اعتمرنا للهاتف المحمول، حيث أعلنت الجهات المسؤولة بالمملكة عن فتح باب التقديم والحصول على تصريح العمرة لمن تتوافر لديهم شروط القبول، والتقديم على التصريح يكون من خلال اتباع الخطوات التالية: