شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مكافحة المخدرات: المدمن مريض وليس مجرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مدير مركز استشارات الإدمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سعود القعيد، أن الشخص المدمن مريضًا وليس مجرماً، مطالبًا الجميع بالعلاج مع الإدمان.

وأكد سعود القعيد، خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إنه لن تسجل دعوى ضد من يرغب في التعافي، لافتًا إلى أن الأنظمة لا تصنف المدمن بأنه مجرم؛ حيث أنه لو تقدم الشخص للعلاج من الإدمان أو طلبت أسرته علاجه فلن تقام ضده دعوى أو تسجل عليه قضية.

وشدد "القعيد" على أهمية أن يكون لدى الأسر الوعي والدراية الكافية بعلامات الإدمان لمعرفة إن كان هناك فرد مدمن في الأسرة، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن المدمن لأنه قد يشكل خطورة على نفسه وعلى الآخرين.

وفي السياق نفسه، طالب بالتواصل مع مركز استشارات الإدمان الذي يقوم بتقديم الاستشارات اللازمة والنصح والإرشاد للإقلاع عن المواد المخدرة من قبل مختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية.