شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صيد جائر لعدد من الوعول الجبلية المهددة بالانقراض في محايل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو صيد جائر لعدد من الوعول الجبلية المهددة بالانقراض في أحد المواقع التي أدرجت ضمن المحميات في مركز تيه بمحافظة محايل .

وبين الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الوعول النافقة بسبب الصيد الجائر.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصف مغردون ما حدث بـ المؤسف مشيرين إلى أن صيد الحيوانات المهددة بالانقراض يمثل كارثة تهدد الحياة الفطرية .