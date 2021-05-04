سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية

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بيروت 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تشهده الساحة السياسية لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت غدًا على وقع العقوبات التي لوح بها لودريان والتي تعزم باريس فرضها على من يعطلون تشكيل الحكومة اللبنانية.

وواصلت عرضها لتردي الأوضاع المالية الاجتماعية في ظل غياب خطة واضحة لترشيد الدعم مع إقتراب نضوب الإحتايطي لدى المصرف المركزي والذي لم يعد يكفي لأكثر من أسابيع.

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية القبض على والي الفلوجة أبو علي الجميلي في تنظيم داعش الإرهابي مشيرة إلى أن عناصر قوات الأمن تمكنت بجهد إستخباراتي وفني من القبض عليه.

وأخبرت عن إعلان وزارة الدفاع الأفغانية بأن معارك ضارية بين القوات الحكومية ومتمردي طالبان أدت إلى مقتل 100 مقاتل مع الحركة المتطرفة خلال 24 ساعة الماضية.

وتناولت صحف بيروت الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها الهند بعد تسجيلها 400 ألف إصابة يومية بكوفيد 19 وحصيلة وفيات قياسية وتواصل تلقي البلاد مساعدات طبية من دول عدة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن مستشفياتها المكتظة بالمرضى وسط انقطاع في الأوكسجين.

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11:05ت م

0044 Source spa.gov





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