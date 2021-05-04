شاهد.. أمير حائل يفتتح مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى في محافظة الشنان

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افتتح أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، يوم أمس (الإثنين)، مركز حسناء الرضيمان لغسيل الكلى، بمحافظة الشنان.

ويستهدف المركز خدمة 22 ألف نسمة من سكّان المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، بطاقة استيعابية أسبوعية 462 مريضًا، وبمساحة إجمالية 2000 متر مربع.

وأكد أمير المنطقة أن قطار تطوير الخدمات الطبية في المنطقة يسير في الاتجاه السليم لخدمة أبناء المنطقة ومحافظاتها.

وأشاد بجهود صحة حائل وتجمع حائل الصحي ودور رجل الأعمال “عواد الرضيمان” الذي تمكن مع إخوانه وعائلته من إتمام هذا المركز.

ومن جهته، أكد “الرضيمان” أن الدعم الذي تلقاه من أمير المنطقة ومن القائمين على الخدمات الصحية مكنهم من إتمام هذا المركز، سائلاً الله أن يتقبله بكريم ثوابه عن والدته.

Source akhbaar24

