المُهاجم المالي موسى ماريجا يوقع للهلال لمدة 3 مواسم

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن مهاجم بورتو البرتغالي، اللاعب المالي موسى ماريجا، وقع مع نادي الهلال، لتمثيل صفوفه ابتداءاً من الموسم الرياضي المقبل.

ووقع مهاجم منتخب مالي، وفقًا لصحيفة “Tvi24” مع نادي الهلال، الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة مواسم، على أن يحصل على 1.5 مليون يورو مقدم عقد، و3.5 مليون يورو راتب سنوي.

كما كتب المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عبر حسابه على “تويتر”: “هداف منتخب مالي لاعباً هلالياً لثلاث سنوات مقبلة”.

ولعب موسى ماريجا مع فرق الترجى التونسي، وماريتيمو ونادي أميين الفرنسي وفيتوريا غيماريش، وانضم إلى بورتو البرتغالي في صيف 2017 وشارك في 187 مباراة بمختلف البطولات وسجل 72 هدفاً وصنع 33 تمريرة حاسمة.

Source akhbaar24

