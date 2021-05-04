“أرامكو” توزع أرباحا نقدية بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الأول 2021

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أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم (الثلاثاء)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2021، بواقع 0.35 ريال للسهم.

وأوضحت أن تاريخ الاستحقاق سيكون في 10 مايو 2021، والتوزيع سيكون في 2 يونيو2021.

وأبانت “أرامكو” أن أرباحها ارتفعت إلى 81.44 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 30%، مقارنة بأرباح 62.48 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

Source akhbaar24

