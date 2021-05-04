السعودية اليوم / سفير المملكة لدى غينيا وسيراليون يحضر حفل إعلان نتائج مسابقة أفريقيا الرمضانية لحفظ القرآن



كوناكري 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، حفل إعلان نتائج مسابقة أفريقيا الرمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم عن بعد لعام 1442هـ ، الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد المدارس العربية الفرنسية في غينيا.

وشارك في الحفل الأمين العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا الشيخ علي جمال بنجورا.

وتنافس في المسابقة طلاب من عدة دول أفريقية " غينيا، سيراليون، ليبيريا، ساحل العاج ومالي"، بتحكيم عدد من كبار الحفاظ في الدول العربية.

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10:02ت م

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