السعودية | حرس الحدود يحبط تهريب حشيش عبر الحدود الجنوبية

شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحبط تهريب حشيش عبر الحدود الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط 961 كلغ في منطقة جازان، منها 515 كلغ تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتم القبض على مستقبلها.

وأوضح في تصريحات صحافية أمس الاثنين، أنه تم القبض على 24 متهمًا، بينهم 18 من الجنسية الإثيوبية و4 من الجنسية اليمنية ومواطنان اثنان، وهناك عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود، تم ضبط 44.7 طن من القات المخدر بمنطقة جازان، كما تم القبض على المتورطين وعددهم 23 شخصًا، منهم 16 مواطنًا و7 من الجنسية اليمنية.