شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشآت خالفت احترازات كورونا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام، ممثلة في إدارة صحة البيئة بالرقابة الصباحية والمسائية، عدة منشآت، كما فرضت غرامات ومخالفات على أنشطة أخرى، لمخالفاتها الإجراءات الاحترازية.

وضبطت إدارة الأسواق بتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، بعض الباعة الجائلة، منعاً لوصول المواد الغذائية مجهولة المصدر للمستهلكين.

وتؤكد البلدية أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الغذاء، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.