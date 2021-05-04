اقتصادي / أستراليا تسجل فائضا تجاريا قدره 5.574 مليار دولار استرالي في مارس الماضي

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كانبيرا 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5.574 مليار دولار أسترالي في شهر مارس الماضي لعام 2021م.

وأوضح البيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية انخفضت بقيمة 681 مليون دولار أسترالي لتصل إلى 38.274 مليار دولار أسترالي, بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 1.340 مليار دولار أسترالي لتصل إلى 32.7 مليار دولار أسترالي.

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07:34ت م

0037 Source spa.gov





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