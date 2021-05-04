خبر سار لجماهير الاتحاد قبل مواجهة ضمك في دوري المحترفين

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زف الإعلامي الرياضي، علاء سعيد، بشرى سارة لجماهير الاتحاد، وذلك قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره ضمك، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال علاء سعيد، عبر حسابه على “تويتر”: “تم إراحة لاعبي الاتحاد عن التدريب اليوم، وسيبدأ الفريق من غد المرحلة الثانية من الاستعدادات للمباريات الأربعة المهمة بالدوري”.
وتابع: “سيعود المصابون للمشاركة تدريجياً بالتدريبات غداً، وهم عبدالاله المالكي، ومهند الشنقيطي، وفهد المولد، والاستعداد لمواجهة الرائد الودي السبت المقبل”.
ويواجه الاتحاد نظيره ضمك، مساء يوم 15 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 26 جولة من البطولة.
Source akhbaar24
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