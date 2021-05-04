في صفقة انتقال حر.. “أجويرو” على رادار أحد أندية دوري المحترفين

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كشف المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عن وجود اهتمام من قبل أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.
وقال “الصرامي” عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”: “مهاجم المنتخب الأرجنتيني ومانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، على رادار أحد الأندية المحلية الكبيرة في عملية انتقال حر”.
وتابع: “الهداف الشهير تواصل مع نجم الشباب ورفيق دربه بانيجا؛ لأخد الكثير من التفاصيل عن النادي الذي بدأت المفاوضات معه.. المفاوضات في مراحلها المبكرة”.
وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن عن رحيل مهاجمه الأرجنتيني، مع انتهاء عقده بنهاية منافسات الموسم الجاري، بعد 10 سنوات قضاها مع الفريق.
Source akhbaar24
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