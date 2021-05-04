“joint venture” يفوز بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان

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فاز [joint venture] بأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك سلمان. ومن المقرر أن يغطي العقد إنشاء الطرق والجسور والأنفاق في المنتزه، حسبما أوضح حساب مشاريع الرياض في “تويتر”. يذكر أن قيمة المشروع بالكامل تقارب 72 مليار ريال ومتوقع انتهاء المرحلة الأولى في 2024. Source almnatiq





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