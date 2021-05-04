السعودية اليوم / مصر تسجل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1078 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 172774 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13531 بعد تسجيل 62 وفاة جديدة .

// انتهى //

05:16ت م

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القاهرة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 230713 إصابة .وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 172774 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13531 بعد تسجيل 62 وفاة جديدة .// انتهى //05:16ت م0033

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