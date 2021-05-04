

سيئول 22 رمضان 1442 هـ الموافق 4 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 541 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 124,269 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,840 وفاة.

// انتهى //

05:15ت م

0032



سيئول 22 رمضان 1442 هـ الموافق 4 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، وست حالات وفاة.وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 124,269 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,840 وفاة.// انتهى //05:15ت م0032

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.