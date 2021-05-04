شكرا لمتابعة خبر عن عائض القرني يقدم قصيدة لبائعة الخضار "أم زياد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدم الداعية عائض القرني، قصيدة إلى "أم زياد" بائعة الخضار التي تم تصويرها في الدمام، وتعرضت للتنمر.

وفيما يلي أبيات القصيدة التي أهداها القرني لأم زياد:

أبائعة الخضار عليك مني * سلام الله ما ضحك الصباحُ

نجوم الليل تُنظم فيك عقدًا * بجيد المجد والجوزا وشاحُ

وفي نصف النهار وقفتِ رمزًا * فطاب العيشُ والكسبُ المباحُ

سعوديون نشكر فيك عزمًا * يفضُّ الصخر فالدنيا كفاحُ

يذكر أن نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قد وجه بتوفير مقر للسيدة أم زياد، بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأجرى الأمير أحمد بن فهد اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

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