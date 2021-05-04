شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ لولي العهد: أنت من صنعت تركي..والأغلى من الوسام وجودك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

ونشر آل الشيخ صورته بصحبة ولي العهد، قائلا: "الوسام غالي مافيه شك، لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك، الأغلى منه وجودك في حياتنا سيدي، أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير".

وتابع: "أنت الأمل انت الفخر انت القائد الملهم، تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا، روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".

وكان آل الشيخ قد احتفلا بحصوله وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، أمس الأثنين.

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