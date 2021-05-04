شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجميل نفق تقاطع طريقي الملك خالد والأمير عبدالعزيز بن ثنيان بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهت أمانة الرياض أعمال تجميل نفق تقاطع طريقي الملك خالد والأمير عبدالعزيز بن ثنيان، وذلك بالتعاون مع فنانين سعوديين.

ويأتي ذلك ضمن خطط أمانة الرياض الرامية إلى أنسنة المدينة وملء فراغاتها بالأعمال الإبداعية.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض، تستهدف تحويل الرياض لمسرح فني مفتوح، وذلك تماشيًا مع استراتيجية العاصمة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.