شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تركي آل الشيخ يتقلد وسام الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بحصوله وسام الملك عبد العزيز.

وشارك "آل الشيخ" متابعيه صور "الوسام" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلاً: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد".

وأضاف: "وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم".