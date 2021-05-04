شاهد.. دعاء مؤثر للشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد بالحرم المكي

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أظهر مقطع فيديو الشيخ الدكتور بندر بليلة، وهو يدعو بشكل مؤثر أثناء صلاة التهجد في الحرم المكي مساء أمس (الإثنين). وبيّن الفيديو المصلين في أجواء روحانية وخشوع، ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي؛ احترازياً من تفشي فيروس كورونا المستجد. Source akhbaar24





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