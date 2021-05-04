اخبار السعوديه

شاهد.. دعاء مؤثر للشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد بالحرم المكي

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

.

أظهر مقطع فيديو الشيخ الدكتور بندر بليلة، وهو يدعو بشكل مؤثر أثناء صلاة التهجد في الحرم المكي مساء أمس (الإثنين).

وبيّن الفيديو المصلين في أجواء روحانية وخشوع، ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي؛ احترازياً من تفشي .

Source akhbaar24


كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دعاء مؤثر للشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا