جريمة مروعة في مصر.. شاب يقتـل والده نحراً بالسكين لرفضه تحمل مصاريف زواجه

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شهدت منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة بمصر جريمة مروعة مساء أمس (الإثنين)، بعد أن أقدم شاب على قتـل والده نحراً بالسكين في نهار رمضان داخل مسكن الأخير.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مرتكب الجريمة شاب عاطل في العقد الرابع من العمر كان دائماً في خلاف مع والده الذي يبلغ من العمر61 عاماً؛ بسبب رفض الأخير تكفله بنفقات زواجه من فتاة نظراً لظروفه الاقتصادية.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني قبل أن يفر خارج المحافظة، بعد ارتكابه الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

Source akhbaar24

