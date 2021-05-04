“الطريقي”: بيتروس “عالة” على النصر.. ولا يبدع إلا أمام الهلال (فيديو)

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كشف الإعلامي الرياضي، صالح الطريقي، أن نادي النصر يمتلك بعض اللاعبين غير المنضبطين داخل الفريق، وأولهم المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضح الطريقي، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، أن حمدالله لاعب مزاجي، حيث كان يلعب بشكل جيد في مباراة فريقه أمام السد بدوري الأبطال، على عكس مباراة الوحدة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن محترف النصر، اللاعب البرازيلي بيتروس (عالة) على الفريق خاصة في مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، مؤكدًا أنه لم يلعب بشكل جيد إلا في مباريات فريقه أمام الهلال.

Source akhbaar24

