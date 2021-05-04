- 1/2
- 2/2
︎
.
كشف الإعلامي الرياضي، صالح الطريقي، أن نادي النصر يمتلك بعض اللاعبين غير المنضبطين داخل الفريق، وأولهم المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وأوضح الطريقي، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، أن حمدالله لاعب مزاجي، حيث كان يلعب بشكل جيد في مباراة فريقه أمام السد بدوري الأبطال، على عكس مباراة الوحدة.
وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن محترف النصر، اللاعب البرازيلي بيتروس (عالة) على الفريق خاصة في مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، مؤكدًا أنه لم يلعب بشكل جيد إلا في مباريات فريقه أمام الهلال.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الطريقي”: بيتروس “عالة” على النصر.. ولا يبدع إلا أمام الهلال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.