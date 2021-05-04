رياضي / فريق غزل المحلة يفوز على نظيره الأهلي في الدوري المصري

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القاهرة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 4 مايو 2021 م واس

فاز فريق غزل المحلة على ضيفه فريق الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس على إستاد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ19 لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وبهذا النتيجة ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي رصيد الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثاني.

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04:34ت م

0029 Source spa.gov





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