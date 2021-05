كيفية استخدام ميزة الخصوصية الجديدة في إصدار iOS 14.5 و iPadOS 14.5؟

.



أطلقت شركة آبل يوم الأثنين الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (آي أوإس 14.5) iOS 14.5 لهواتف آيفون و (آيباد أوإس 14.5) iPadOS 14.5 لأجهزة آيباد، ويأتي الإصدار بالعديد من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم، مثل: إمكانية فتح هاتف آيفون عند ارتداء قناع الوجه باستخدام ساعة آبل، والإبلاغ عن الحوادث في تطبيق خرائط آبل، وتفعيل ميزة تتبع العناصر باستخدام أداة AirTag.

ولكن من أهم التحديثات الجديدة في إصدار إصدار iOS 14.5 هي ميزة (شفافية تتبع التطبيقات) Apps Tracking Transparency التي اعترضت عليها شركة فيسبوك سابقًا بشدة لأنها ستوثر بشكل مباشرة على نموذج عملها، مما حدى بشركة آبل بتأجيل إطلاقها حتى يتمكن مطوري التطبيقات ومن ضمنهم فيسبوك من فهم عمل الميزة جيدًا.

حيث تعتبر هذه الميزة من أهم ميزات الخصوصية التي من المتوقع أن تقلل كثيرًا من سلوك التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك، حيث يجب على مطوري التطبيقات الذين يرغبون في تتبعك وجميع بياناتك عبر الإنترنت أن يطلبوا الإذن قبل القيام بذلك، بعد أن أصبح جمع بيانات المستخدمين وتتبعهم سِمة بارزة لمعظم التطبيقات وعلى رأسها تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك.

ومع أن مستخدمي هواتف آيفون الذي يقومون بالتحديث إلى إصدار (آي أوإس 14.5) أو مستخدمي آيباد إلى (آيباد أوإس 14.5) لن يضطروا إلى فعل أي شيء للاستفادة من ميزة الخصوصية الجديدة، حيث تُفعل هذه الميزة تلقائيًا، إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن يكونوا على دراية ببعض النقاط الأساسية لإدارة الميزة الجديدة وتخصيصها في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ومن أهمها:

إيقاف تشغيل ميزة التتبع افتراضيًا في هاتفك:

في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل (أي أوإس 14) iOS 14، كان بإمكانك إخبار التطبيقات التي لا تريد أن تقوم بتتبعك يدويًا من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات ثم تبديل زر التشغيل للسماح للتطبيقات بطلب تتبعك عبر الإنترنت.

هذا الأمر سيكون موجودًا أيضا في إصدار إصدار iOS 14.5 حيث سيتم إيقاف تشغيل خيار السماح للتطبيقات بطلب التتبع بشكل افتراضي، وإليك ما يعنيه ذلك، وفقًا لوثيقة الدعم من شركة آبل:

“إذا أوقفت خيار (السماح للتطبيقات بطلب التتبع) Allow Apps to Request to Track في إعدادات الخصوصية، فستتوقف عن رؤية المطالبات من التطبيقات التي تريد تتبع نشاطك، حيث سيتم التعامل مع كل تطبيق يطلب إذنًا للتتبع أثناء إيقاف تشغيل هذا الإعداد كما لو كنت قد ضغطت على خيار (اطلب من التطبيق عدم التتبع) Ask App Not to Track، كما يمكنك أيضًا اختيار أن تطلب من جميع التطبيقات التي سمحت لها سابقًا بتتبعك أن تتوقف عن تتبع نشاطك، أو يمكنك السماح فقط للتطبيقات التي منحتها إذنًا سابقًا لمواصلة تتبع نشاطك”.

وسيعمل مفتاح التبديل كمفتاح إيقاف رئيسي يخبر جميع التطبيقات أنك لا تريد أن يتم تتبعك، ومن ثم يمكنك ترك مفتاح تشغيل الميزة كما هو ومعرفة أنه سيتم إخبار مطوري التطبيقات بعدم تعقبك، أو تشغيله للحصول على رؤية المطالبات والضغط على خيار عدم التتبع لكل تطبيق بنفسك.

يمكنك اختيار التطبيقات لتتبعك بسهولة:

في بعض الأحيان قد تجد أن قيام مطوري التطبيقات بتتبعك أم لا مفر منه، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض التطبيقات المعينة، مثل: تطبيقات طلبات الطعام أو الطقس، ولكن في الوقت نفسه قد ترغب في إيقاف بعض التطبيقات من تتبعك، ومن ثم يمكنك في إصدار نظام التشغيل إصدار iOS 14.5 تخصيص تتبع التطبيقات لك والتحكم فيها، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy، ثم اضغط على خيار (التتبع) Tracking.

في الشاشة التالية قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (السماح للتطبيقات بطلب التتبع) Allow Apps to Request to Track إلى وضع التشغيل.

ستظهر لك قائمة بالتطبيقات المثبتة في هاتفك والتي تقوم بتتبعك عبر الإنترنت، حيث يمكنك تبديل الزر الذي بجوار أي تطبيق للسماح له بتتبعك أو إيقاف ذلك بحسب تفضيلاتك.

ماذا تفعل إذا كان الميزة الجديدة غير نشطة عند التحديث إلى إصدار iOS 14.5؟

وجد بعض المستخدمين أن ميزة الخصوصية الجديدة غير نشطة، حيث أن زر التبديل الذي بجوار خيار (السماح للتطبيقات بطلب التتبع) Allow Apps to Request to Track متوقف ولا توجد طريقة لتشغيله، ومن ثم هذا يعني أن نظام التشغيل سيخبر جميع التطبيقات أنك لا تريد أن يتم تتبعك، ولن ترى أي مطالبات مستقبلًا.

ومع ذلك، إذا كان زر التبديل غير نشط، فلن تتمكن من السماح لبعض تطبيقاتك المفضلة بتتبعك، حتى الآن ليس من الواضح سبب حدوث المشكلة ، ولكن وفقًا لتقرير حديث فإن هذه المشكلة غالبًا يأتي عند إيقاف تشغيل خيار (الإعلانات المخصصة) Personalized Ads قبل التحديث إلى إصدار إصدار iOS 14.5 حيث يتم إيقاف تشغيل عناصر تحكم الميزة بعد التحديث، لذا لحل هذه المشكلة غالبًا يجب عليك تفعيل خيار (الإعلانات المخصصة) بعد التحديث ثم إيقاف تشغيله لتنشيط ميزة الخصوصية الجديدة.