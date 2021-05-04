عائض القرني يُقدم قصيدة لبائعة الخضار

.



قدم الشيخ الدكتور عائض القرني، قصيدة إلى أم زياد بائعة الخضار التي تم تصويرها والتنمر عليها في مواقع التواصل.

ونشر القرني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قصيدة بعنوان “بائعة الخضار”، وجاء فيها:

أبائعة الخضار عليك مني *** سلام الله ما ضحك الصباحُ

نجوم الليل تُنظم فيك عقدًا *** بجيد المجد والجوزا وشاحُ

وفي نصف النهار وقفتِ رمزًا *** فطاب العيشُ والكسبُ المباحُ

سعوديون نشكر فيك عزمًا *** يفضُّ الصخر فالدنيا كفاحُ

وكان نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قد وجه بتوفير مقر للسيدة أم زياد، حيث شمل التوجيه الكريم لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.

وأجرى الأمير أحمد بن فهد اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضراوات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.