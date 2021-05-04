بالأسماء.. قائمة الدول المتاحة لدخول السعوديين بدون تأشيرة

تتيح عدّة دول عربية وإفريقية وأوروبية دخول السعوديين إلى أراضيها في أي وقت وبدون تأشيرة مسبقة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" سابق.

والدول العربية المتاحة لدخول السعوديين بدون تأشيرة هي مملكة البحرين والأردن والمغرب والسودان وقطر وجزر القمر، إضافة إلى إمارة دبي.

كما تسمح دول إفريقية منها جنوب إفريقيا وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوتسوانا وانغولا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وليسوتو للسعوديين بدخول أراضيها وكذلك دول أمريكا اللاتينية وتشمل: هايتي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وبنما والإكوادور إضافة إلى جزر المالديف وجزر سيشل ونيبال وسيرلانكا واوزبكستان وجورجيا وقيرغيزستان.

وفي ضوء هذا يمكن لمن يملك تأشيرة الاتحاد الأوروبي "شنغن" الدخول لليونان وقبرص وجبل طارق والبوسنة، وبدون فيزا مسبقة أوكرانيا وكوسوفو وألبانيا وكرواتيا.

وإلى ذلك وضعت الخطوط السعودية إرشادات واشتراطات السفر للوجهات الدولية التي تخضع للتحديث بسبب جائحة كورونا من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر من خلال زيارة موقعها الإلكتروني على الرابط: اضغط هنا

يشار إلى أنَّ وزارة الداخلية قد شددت على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع وفقًا لما يعلن بشكل دوري من الجهات المختص.