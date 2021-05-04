أخبار السعودية اليوم.. وزارة الصحة: 13 حالة وفاة بكورونا.. و«الزعاق»: علامات ليلة القدر مختصة بليلة معينة في زمن النبي

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، حيث كشفت وزارة الصحة عن إرتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» إلى 420301 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 403702 حالة، كما زاد إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6992 حالة، وإلى التفاصيل:

الخطوط السعودية: تطبيق «توكلنا» إلزامي لدخول مطارات المملكة

أكدت الخطوط السعودية، أن استخدام تطبيق «توكلنا» شرط لدخول المطارات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعدية عبر موقع «تويتر»: «بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار إلا من خلال استخدام تطبيق (توكلنا) وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق (محصن/لم تثبت إصابته»)، وأضاف: «حسب توجيهات الجهات الرسمية، سيتم رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة من صباح يوم الاثنين ٥ شوال الموافق 17 مايو 2021، وفق الضوابط والاحترازات التي وضعتها الجهات المختصة».

وزارة التعليم: نسعى بكل طاقتنا لتحقيق احتياجات الطلاب والطالبات

تحتفي وزارة التعليم باليوم الخليجي لصعوبات التعلّم، الذي يوافق اليوم الاثنين 3 مايو؛ بهدف رفع مستوى وعي كافة أفراد المجتمع حول صعوبات التعلّم، وسبل التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلّم لتحسين نواتج تعلمهم، وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د.مها السليمان: «إن وزارة التعليم تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق احتياجات الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، من خلال تأمين كوادر تعليمية متخصصة، وتوفير الوسائل والمستلزمات التعليمية التي تناسب خصائصهم، وإعداد الاختبارات التشخيصية، وكذلك الأدلة المرجعية».

الصحة: 953 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1038 ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة؛ وتم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع

وزارة الصحة: 3 أمراض لا تمنع التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التذكير بأن أمراض السكر والضغط والمشكلات التنفسية لا تمنع الحصول على لقاح كورونا، جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته الوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع "تويتر".

بالفيديو.. الزعاق: علامات ليلة القدر مختصة بليلة معينة في زمن النبي

قال المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، إنَّ علامات ليلة القدر مختصة بليلة معينة في زمن النبي، مضيفًا أنه ذُكِرَ في الأثر «أن ليلة القدر لها علامات كونية -فلكية ومناخية- كشروق الشمس لا شعاع لها في صبيحتها وأنها ليلة هادئة أي أنها لا حارة ولا باردة»، وأشار إلى أنه من الراجح عند أهل الشرع أن هذه العلامات مختصة بليلة معينة في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم - ولا تتكرَّر في كل سنة، مستشهدًا في ذلك بقول النبي، عليه الصلاة والسلام: «وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا»، وتابع أن حركات الكون هي حركات لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيَّرت الأزمة والأمكنة؛ فلم يثبت علميا أن الشمس قد أشرقت في يوم من الأيام بدون شعاع.

بالفيديو والصور.. إحباط محاولة تهريب 961 كيلوجرامًا من حشيش و44.7 طن «قات»

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم ضبط 3 جرافات و4 شاحنات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية والهندية والسورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

لتجنب الإلغاء.. منصة «أبشر» توجه نصيحة حول أرقام الجوالات

جددت منصة أبشر التأكيد على أهمية عدم استخدام أرقام الجوالات الخاصة بالمستفيدين في حسابات غير حساباتهم؛ وذلك تجنبًا لإلغائها، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن رقم الجوال الخاص يكون للمستفيد فقط ويرجى عدم استخدامه في أي حساب آخر تجنبًا لإلغائه، مع زيارة أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر أو حجز موعد وزيارة موظفي الأحوال أو الجوازات لتحديث رقم الجوال.

بـ8 مناطق.. وزارة الشؤون الإسلامية تغلق 24 مسجدًا بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة, تسعة بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقتي الجوف وحائل, ومسجد واحد في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقيةـ مشيرة إلى أنه تم إعادة فتح 18 مسجدًا، ثمانية منها بمنطقة الرياض, وأربعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بالمنطقة الشرقية,

«طقس الثلاثاء».. 5 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، فضلا عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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