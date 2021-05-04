بقع دم كشفت الجريمة.. عاملة إندونيسية تلقي بجنينها غير الشرعي في صندوق قمامة

ساهمت فطنة ونباهة رجل أمن "سكيورتي" يعمل بإحدى الدور التابعة لشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في كشف جريمة بشعة تمثّلت في إجهاض عاملة إندونيسية الجنسية وبمساعدة اثنتين من بنات جنسيتها ودكتورة قامت بإعطائها حبوب إجهاض لإخفاء جريمة الحمل غير الشرعي .

وفي التفاصيل، لاحظ رجل الأمن "سكيورتي" بقع دم على بلاط المدخل الذي يحرسه وقام بتتبع البقع حتى صندوق القمامة الواقع خلف المبني الذي وقعت داخله الجريمة، ولفت نظره منظر جنين داخل كيس نفايات يقدّر عمره بحدود 6 أشهر .

عند ذلك قام بإبلاغ المسؤولين عن مبني "الدور" وعمّا كشفه وتمّت متابعة بقع الدم حتى اتّضح بأنها من القسم النسائي، وخلال استرجاع كاميرات المراقبة تمّ معرفه هوية من نقلت كيس النفيات لخارج المبني.

وتمّ استجوابها وإبلاغ الجهات الامنية المختصة، حيث اتضح بأنّ العاملة حملت بطريقة غير شرعية من يمني، وقامت دكتورة بإعطائها حبوب إجهاض، وبمساعدة عاملتين من نفس الجنسية تمّت عملية الإجهاض داخل "الدور".

وتولي ملف القضية مركز شرطة المنصور والنيابة العامة، بحكم الاختصاص وتمّ إيقاف العاملة ومساعداتها بالجريمة ولاتزال التحقيقات جارية مع كافة أطراف القضية، في انتظار إحالتهن للمحكمة الشرعية.