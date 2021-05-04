جدارية قصائد تزين نفق تقاطع طريقي الملك خالد والأميرعبدالعزيز بن ثنيان بالرياض

وتضمنت الجداريّات بيتًا من قصيدة وطنية يعبّر عن تلاحم القيادة والشعب، ويؤكد عمق الانتماء الوطني من خلال توظيف الموروث الشعري في تجميل الأماكن العامة، وربط الحاضر المزدهر بالماضي المجيد. وتستهدف أمانة منطقة الرياض العديد من الأنفاق في المدينة، وتعمل في ضوء خطة إستراتيجية تهدف إلى تحويل الرياض لمسرح فنيّ مفتوح، تماشيًا مع إستراتيجية العاصمة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة. ويهدف برنامج تجميل جداريّات الأنفاق إلى الاستفادة من الطاقات الوطنية المبدعة وتهيئة المساحات المناسبة لها لتساهم في تعزيز جماليّة الفضاء العام، وتشارك في تحقيق المستهدفات الوطنية للمدينة.
ويأتي نفق تقاطع طريقي الملك خالد والأمير عبدالعزيز بن ثنيّان كثالث المواقع التي شهدت أعمال تجميل الجداريات، بعد نفق الدرعية، وميدان القاهرة، وتتكامل مع العديد من البرنامج والمبادرات النوعية التي أطلقتها الأمانة بهدف تحسين المشهد الحضري للمدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها.
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