سوق سويقة يولد من رحم التوسعة

منازل تراثية
يتميز السوق، الذي مضى علي افتتاحه قرابة 10 أيام، بالعديد من قصص تشييده، ورفع أسقفه، ووضع الرواشين مع استخدام بعض الأدوات القيمة والتراثية من المنازل التراثية التي أزيلت لمصلحة توسعة المسجد النبوي الشريف في الفترة الأخيرة.
ويجذب السوق الزوار من خلال تصميمه الفريد الذي دمج الماضي بالحاضر مع وجود منافذ للبيع، تستقطب زوار المدينة المنورة في شهر رمضان.
حداثة وعراقة
قد دشن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، في 18 أبريل، مشروع «العينية وسوق سويقة»، الذي يأتي ضمن مشاريع ومبادرات «نماء المنورة»، وشريكها الإستراتيجي الداعم بنك التنمية الاجتماعية.
وأشاد الأمير فيصل بن سلمان، عقب تدشين المشروع الذي يدمج الحداثة والعراقة التاريخية، بالأعمال والمشاريع النوعية التي تضطلع بها «نماء المنورة»، دعما لريادة الأعمال، وانعكاس جهودها على قطاع الأعمال في المنطقة بشكل عام.
واطلع، خلال تجوله في المشروع، على مرافقه وخدماته التي يقدمها لرواد الأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة، إلى جانب دعمه سيدات المدينة المنورة من خلال التدريب والاحتضان والإنتاج والتسويق بتدريب 3 آلاف سيدة، وتمكين 900 خلال 3 سنوات.
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