برامج مساندة بتقني نجران

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران استقبال طلبات التسجيل للبرامج المساندة لمنسوبي التدريب التقني في المنطقة من أعضاء هيئة التدريب ومن الكادر الإداري، وسط إقبال كبير من المشمولين بالبرامج.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن الإدارة على أتم الاستعداد لتقديم تلك البرامج لمنسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية بالمنطقة بمتابعة دقيقة لتحقيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ البرامج من استقطاب المنفذين ذوي الكفاءة سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، وبدء البرامج في موعدها مع التقييم العام لخطة التنفيذ لجميع البرامج، مما ينعكس إيجابًا على رفع جودة التدريب. وتم خلال هذا العام اعتماد عدد من البرامج تنوعت بين التخصصية والأساسية والعامة.