6 سنوات خدمة لنقل القيادات المدرسية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إجراءات حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي «1442» للبنين والبنات، وفق عدد من الآليات والضوابط، سعيا من الإدارة، إلى تنظيم واستقرار الميدان وتحقيق رغبات القيادات في التنقل بين مكاتب التعليم.

إدخال الرغبات

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي، أن الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة نقل القيادات المدرسية، تتمثل في أنه ينقل من أمضى 6 سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات المدرسية «بنين» ويحق للجنة القيادات المدرسية استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، ومن يرغب في النقل من القيادات المدرسية «بنين وبنات» يشترط أن يكون مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية، أما فيما يخص آلية وضوابط حركة نقل القيادات المدرسية، فأشار الغامدي، إلى أن حركة النقل متاحة على بوابة الرياض التعليمية لإدخال الرغبات، وتستمر حتى إغلاق النظام يوم الخميس، الثامن من شهر شوال المقبل، حيث ستكون حركة النقل لكل مرحلة على حدة، وللجنة القيادات المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقله من مرحلة إلى أخرى.

مفاضلة النقل

وأكد الغامدي، أنه لن يتم نقل جميع القيادات المدرسية من مدرسة واحدة، إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك، وفي حال مفاضلة النقل بين المكلفين أو المكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة، فسيتم نقل أقدمهم مباشرة في المدرسة بالوكالة. وأبان أن من يرغب في النقل، ولا تنطبق عليه الشروط، فترفع أوراقه إلى لجنة القيادات المدرسية.