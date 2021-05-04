وحذرت الأمانة المخالفين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتة إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع، كما أزالت البلدية الفرعية عدداً من المخالفات الإنشائية بمواقع متفرقة من نطاق خدمات الفرع ومنها إزالة سور قام بإنشائه مواطن دون ترخيص نظامي.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة المطبات العشوائية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.