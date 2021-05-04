إزالة المطبات العشوائية بالطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، حملة لإزالة المطبات العشوائية من أحياء غرب الطائف ضمن حملتها للتخلص من المطبات غير النظامية والتي أنشأها مواطنون في الشوارع بشكل غير سليم، ما يؤثر على حركة السير بالشوارع، ويلحق الضرر بالمركبات العابرة.

وحذرت الأمانة المخالفين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتة إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع، كما أزالت البلدية الفرعية عدداً من المخالفات الإنشائية بمواقع متفرقة من نطاق خدمات الفرع ومنها إزالة سور قام بإنشائه مواطن دون ترخيص نظامي.