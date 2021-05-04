شلالات وتساقط للصخور بالمجاردة

هطلت، أمطار غزيرة على محافظة المجاردة وقراها بمنطقة عسير، سالت إثرها الأودية والشعاب، بينما أدى تساقط بعض الصخور على طريق مركز خاط إلى إرباك مروري. كما شهدت قرى آل فصيل وآل شغيب القف أمطارا غزيرة، وتجمعت المياه في بعض المواقع بشوارع محافظة المجاردة بسبب سوء التصريف.

وتوزعت الدوريات الأمنية والدفاع المدني والمرور على طريق مركز خاط، لتسهيل حركة المرور، ومتابعة الحالة المطرية، وتوعية المواطنين بعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمع المياه. في حين باشر فريق الخدمات ببلدية المجاردة تنظيف الشوارع وعبارات تصريف المياه.