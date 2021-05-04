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الطيران المدني: مطارات المملكة جاهزة

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تماشيا مع إعلان حكومة المملكة العربية السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج دوت الخليج والعودة إليه، وتنفيذا لتوصيات الجهات المعنية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.

ينص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، المعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.

كما ينص على السماح بنقل المواطنين المتعافين من فيروس «» شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في «توكلنا»، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من 1:00 من صباح الاثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021.

وتنبه الهيئة عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول، حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وحرصا على سلامتهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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