الطيران المدني: مطارات المملكة جاهزة

ينص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19» كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، المعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.
كما ينص على السماح بنقل المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا» شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في «توكلنا»، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد-19» خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.
وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من 1:00 من صباح الاثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021.
وتنبه الهيئة عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول، حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وحرصا على سلامتهم.
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