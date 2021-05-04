تشييع جثمان شهيد الواجب آل عامر

شُيع، عصر اليوم، جثمان شهيد الواجب الملازم أول خالد مريع آل عامر عسيري، ووري الثرى، وذلك في مدينة أبها - المقضى - طريق السودة. تقدم المصلين سعادة وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن ناصر بن لبده، ومدير شرطة المنطقة، اللواء عبدالعزيز الملغوث، وعدد من القيادات الأمنية، وشيخ قبيلة «بني جونة» وزملاء الشهيد وأبناء قبيلته.

وقد أعرب الجميع عن مواساتهم لذوي الفقيد، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبله في الشهداء.