الشورى يدرس تطوير مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء

عقدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى، اجتماعا برئاسة هزاع القحطاني ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441/‏ 1442، بحضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الشدي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحصول على المدارات، والوضع الحالي لشركات القطاع الخاص السعودية، العاملة في قطاع الفضاء، وكيفية تطوير مساهمة هذا القطاع في مجال الفضاء، والمميزات النسبية التنافسية في المملكة.

كما ناقش الاجتماع المستجدات حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للفضاء، وعلاقة الهيئة التكاملية بكل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بصفتها الجهة التي تمتلك بنية تحتية ومركزا للأقمار الصناعية وكذلك معهداً للأقمار الصناعية، ومعامل ومشاريع قائمة.

تقرير المجلس الأعلى للقضاء

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعا - عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة عدد من الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/‏ 1442، وأبرز ما تضمنه التقرير حول أداء الوزارة خلال العام، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للعام المالي 1441/‏ 1442.

كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة، خلال الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441/‏ 1442، وأداء المركز خلال العام المالي للتقرير، فيما استكملت اللجنة دراسة التوصيات المقدمة على التقرير السنوي للنيابة العامة، للعام المالي 1441/‏ 1442 خلال مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة، وذلك تمهيدا لاستعراض وجهة نظر اللجنة بشأنه، في إحدى جلسات المجلس القادمة.

وأعدت اللجنة تقاريرها بشأن ما تمت دراسته خلال الاجتماع، وما تضمنته من رأي ودراسة وتوصيات ورفعها للمجلس، تمهيداً لمناقشتها في إحدى جلسات المجلس القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تناقش الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة التي تختص بها.

الموضوعات المتعلقة بهيئة الفضاء

* الحصول على المدارات

* وضع شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الفضاء، وكيفية تطوير مساهمتها

* الميزات النسبية التنافسية في المملكة

* مشروع الإستراتيجية الوطنية للفضاء

* علاقة الهيئة التكاملية بكل من وزارة الاتصالات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية