إحباط مخطط إجرامي لتهريب المخدرات عبر جازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم، وفقا لخطة أمنية محكمة، ضبط 961 كيلو جراما في منطقة جازان، منها 515 كيلو جراما تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتم القبض على مستقبلها.

كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم 24 متهما، بينهم 18 من الجنسية الإثيوبية، و4 من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان. وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط 44.7 طنا من مادة «القات» المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 23 شخصا، منهم 16 مواطنا، و7 من الجنسية اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية، للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.