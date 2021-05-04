إحباط مخطط إجرامي لتهريب المخدرات عبر جازان

كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم 24 متهما، بينهم 18 من الجنسية الإثيوبية، و4 من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان. وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط 44.7 طنا من مادة «القات» المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 23 شخصا، منهم 16 مواطنا، و7 من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية، للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.
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