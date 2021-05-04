السعودية اليوم / مدير جوازات منطقة الرياض يقف على جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي



الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

قام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد أمس، بزيارة إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، شملت مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على جاهزية الإدارة بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

وأكد اللواء السعد لمنسوبي ومنسوبات المطار في زيارته ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار

// انتهى //

04:00ت م

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الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسقام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد أمس، بزيارة إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، شملت مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على جاهزية الإدارة بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.وأكد اللواء السعد لمنسوبي ومنسوبات المطار في زيارته ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.// انتهى //04:00ت م0028

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