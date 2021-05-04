اخبار السعوديه

عاجل/ خلال أيام .."التأمين" يطرح صيغة للسفر يستثني منها الدول المحظورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ خلال أيام .."التأمين" يطرح صيغة للسفر يستثني منها الدول المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ "اليوم"، أن شركات تأمين في المملكة تعمل على إنهاء صيغ نظامية للتأمين ضد الإصابة بفايروس ، "كوفيد "19، خلال أيام، مخصصة لمن أعمارهم بين 8 إلى 18، وذلك بحسب ما حدد بيان الداخلية الأخير للسفر.

وأكدت المصادر أن التأمين الصحي المشار إليه، والذي من المتوقع طرحه خلال أيام في شركات التأمين، يشترط عدم السفر للدول المحظورة.

وكانت وزارة الداخلية حددت الفئات المستهدفة من قرار رفع تعليق السفر، وكان من بينها المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد 19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

كما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا