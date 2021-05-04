شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل/ خلال أيام .."التأمين" يطرح صيغة للسفر يستثني منها الدول المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ "اليوم"، أن شركات تأمين في المملكة تعمل على إنهاء صيغ نظامية للتأمين ضد الإصابة بفايروس كورونا ، "كوفيد "19، خلال أيام، مخصصة لمن أعمارهم بين 8 إلى 18، وذلك بحسب ما حدد بيان الداخلية الأخير للسفر.

وأكدت المصادر أن التأمين الصحي المشار إليه، والذي من المتوقع طرحه خلال أيام في شركات التأمين، يشترط عدم السفر للدول المحظورة.

وكانت وزارة الداخلية حددت الفئات المستهدفة من قرار رفع تعليق السفر، وكان من بينها المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر «كوفيد 19» خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

كما يطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.