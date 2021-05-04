شكرا لقرائتكم خبر عن البروتينات والسوائل وتجنب السكريات ضرورات الحمل برمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أخصائي نساء وتوليد رائدة بوجبارة ضرورة حرص السيدة الحامل على بدء الإفطار بكوب من الماء أو حليب بالتمر، قبل تناول وجبة الإفطار، وتناول الوجبات على فترات متقطعة لا تقل عن ساعتين بين كل وجبة وأخرى، على أن تتناول وجبة متكاملة من ناحية القيمة الغذائية والسعرات الحرارية.

وبيَّنت أن تجنب الإمساك الذي يصاحب المرأة الحامل بإدخال الحبوب الكاملة في النظام الغذائي الخاص بها، وأوضحت أنه يفضل عدم الإكثار من الحلويات والسكريات والاستعانة عنها بالفاكهة الغنية بالألياف. إضافة إلى أن يحتوي الإفطار على كمية معتدلة من البروتينات كالدجاج أو السمك أو اللحم. ولفتت إلى أهمية تأخير وجبة السحور، ويكون السحور غنيا بالخضراوات، التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، والإكثار من شرب الماء والسوائل بين فترة الفطور والسحور للمحافظة على رطوبة الجسم. مشددة على أهمية أن تحرص الحامل على الراحة والاسترخاء بعد تناول الإفطار وعدم القيام بأي مجهود، ومراجعة عيادة متابعة الحمل لإجراء الفحوصات المهمة، خصوصا الكشف على نسبة السكر ونسبة الهيموجلوبين، ويحبذ أن تكون قبل حلول شهر رمضان.