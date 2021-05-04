شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو.. ضبط 26 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة الأمنية الفرعية لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية

والبروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا بمحافظة الظهران، والمكونة من أربع جهات حكومية، 26 مخالفة، من بينها، إغلاق محلين تجاريين لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

وتستمر الجولات خلال شهر رمضان في المنتجعات البحرية في شاطئ نصف القمر، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومدى استعداد وجاهزية تلك المنتجعات السياحية لاستقبال الزوار في عيد الفطر المبارك.