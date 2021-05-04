

جدة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

انطلاقاً من مبدأ الوضوح والشفافية، أوضح برنامج تطوير جدة التاريخية في وزارة الثقافة أن "بيت ذاكر" في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، أحد المواقع

ولم تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية، نظراً لإخلاء المنزل ومحيطه من السكان منذ أشهر، وتسويره وتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة في المباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتم رصد التطورات ومراقبتها منذ أسابيع.

وأكد برنامج تطوير جدة التاريخية عمله على حماية المباني التاريخية وحفظها وفق أعلى المعايير المتبعة، لتأهيلها وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.

// انتهى //

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جدة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسانطلاقاً من مبدأ الوضوح والشفافية، أوضح برنامج تطوير جدة التاريخية في وزارة الثقافة أن "بيت ذاكر" في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، أحد المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والذي تعرض جزء منه للانهيار مساء أمس (الاثنين)، يقع في قائمة المباني الآيلة للسقوط وباشرت فرق الدفاع المدني أعمالها في الموقع ووضعت الاحترازات اللازمة.ولم تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية، نظراً لإخلاء المنزل ومحيطه من السكان منذ أشهر، وتسويره وتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة في المباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتم رصد التطورات ومراقبتها منذ أسابيع.وأكد برنامج تطوير جدة التاريخية عمله على حماية المباني التاريخية وحفظها وفق أعلى المعايير المتبعة، لتأهيلها وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات.// انتهى //03:38ت م0025

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج تطوير جدة التاريخية : "بيت ذاكر" الذي تعرض جزء منه للانهيار يقع في قائمة المباني الآيلة للسقوط وباشرت فرق الدفاع المدني أعمالها في الموقع ووضعت الاحترازات اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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