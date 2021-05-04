السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بجدة تفعل برنامج "الصيام جُنة" في الأسواق والمجمعات التجارية



جدة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة خطة البرامج التوعوية لشهر رمضان المبارك في الأسواق والمجمعات التجارية عبر برنامج "الصيام جُنة".

ويتضمن البرنامج عرض اللوحات التوعوية في الطرق والشوارع والشاشات التلفزيونية الكبرى والشاشات الإلكترونية بالأسواق والمجمعات التجارية، التي تبث رسائل توعوية عن فضل الصيام وعظم هذه الشعيرة المباركة وفضل شهر رمضان المبارك، وفضائل الأعمال وتذكر المجتمع بأهمية استثمار موسم الشهر الفضيل.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أن الهيئة تحرص على تنفيذ الخطط التوعوية في هذه المواسم؛ لتحقق أهدافها التوعوية، وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في هذا الجانب.

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