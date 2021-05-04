السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" بالطائف يستقبل 2430 حالة إسعافية منذ مطلع الشهر الفضيل



الطائف 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، من أول شهر رمضان المبارك حتى نهاية أمس، 2430 حالة إسعافية، تنوعت ما بين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية.

وأوضحت الهيئة أنها تعاملت مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير، التي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث جاءت البلاغات عن الحالات المرضية 1708 حالات إسعافية متنوعة فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات عن الحوادث المرورية 722.

كما أوضحت الهيئة عن الأعمال التطوعية التي شهدتها محافظة الطائف، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 509 ساعات تطوعية، شارك بها 77 متطوعاً و 51 متطوعة، تنوعت أعمالهم ما بين إفطار صائم ونقاط فرز بصري، ونلتزم لننتصر ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 24 مركزا اسعافياً مجهزة بأعلى المعايير، والتي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وذلك عن عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.