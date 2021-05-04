السعودية اليوم / حملات ميدانية تنفذها أمانة الطائف لتحسين وإزالة العشوائيات بغرب الطائف



الطائف 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف، حملة لإزالة المطبات العشوائية من أحياء غرب الطائف ضمن حملتها للتخلص من المطبات الغير نظامية التي أنشأها مواطنون في الشوارع بشكل غير سليم، ما يؤثر على حركة السير بالشوارع، ويلحق الضرر بالمركبات العابرة.

وحذَرت الأمانة المخالفين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتةً إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع، كما أزالت البلدية الفرعية عدداً من المخالفات الانشائية بمواقع متفرقة من نطاق خدمات الفرع ومنها إزالة سور قام بإنشائه مواطن بدون ترخيص نظامي.

وقد وضعت الأمانة مؤخرًا مهدئات سرعة ذات مواصفات خاصة في بعض الشوارع التي تم تحرير الحركة المرورية بها، وجارٍ العمل على دراسة عدد من مواقع ذات حركة مرورية عالية لتعزيز وسائل السلامة المرورية، بما يضمن مرونة وسلامة عبور المشاة وانسيابية التدفق المروري.

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