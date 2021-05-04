السعودية اليوم / جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء التفشي الأخير لفيروس إيبولا



كينشاسا 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، نهاية التفشي الأخير لوباء إيبولا في البلاد، الذي أودى بحياة ستة أشخاص خلال الأربعة أشهر الماضية في مقاطعة كيفو الشمالية شرقي البلاد.

وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم وفق السلطات الصحية الكونغولية، جمهورية الكونغو الديمقراطية على انتهاء وباء إيبولا ، داعيا إلى الحفاظ على اليقظة لمنع عودة الفيروس.

وأكد التزام المنظمة بمساعدة السلطات الوطنية لمنع عودة هذا المرض الفتاك، وتعزيز الصحة العامة لجميع المجتمعات المعرّضة للخطر.

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