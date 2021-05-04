السعودية اليوم / الكويت تسجل 1246 إصابة جديدة ب(كورونا) و12 حالة وفاة



الكويت 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجلت الكويت 1246 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أمس أن إجمالي الإصابات بلغ 277832 والوفيات 1590, فيما بلغ إجمالي المتعافين 261369 بعد تسجيل 1361 حالة شفاء.

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00:21ت م

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الكويت 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجلت الكويت 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الماضية و12 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية أمس أن إجمالي الإصابات بلغ 277832 والوفيات 1590, فيما بلغ إجمالي المتعافين 261369 بعد تسجيل 1361 حالة شفاء.// انتهى //00:21ت م0004

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